مفتاح: هناك مخطط تركي يهدف إلى إعادة صياغة طرابلس ومدن الغرب بقالب عثماني جديد

ليبيا – رأى الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح أن تركيا تسرع من وتيرة مشروع تتريك الغرب الليبي.

مفتاح وفي تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية” أمس الإثنين قال إن هناك مخططًا تركيًا يتم تنفيذه في الغرب الليبي بوتيرة سريعة، يهدف في النهاية الى إعادة صياغة طرابلس وباقي مدن الغرب الليبي في قالب عثماني جديد.

وأضاف: “ما نفذته تركيا منذ عام 2014 من تبديل ديموغرافية وهيئة مدن شمال سوريا، تطبقه بشكل مماثل تمامًا في مدن طرابلس ومصراتة والزاوية، وغيرها من مدن الغرب الليبي”.

وأوضح أن تنفيذ هذا المخطط يتم عبر أدوات، مثل دعم نفوذ الكراغلة على حساب باقي القبائل والمكونات العربية بالغرب، وزرع المرتزقة السوريين والتركمان الموالين للنظام التركي في كافة مفاصل مؤسسات الغرب الليبي العسكرية والشرطية، وهو المشروع الذي يتم بتمويل قطري مباشر.

وتابع: “كل ما يتم من حشد عسكري هائل من قبل النظام التركي لصالح المليشيات الموالية له في غرب ليبيا، يهدف لفرض أمر واقع على المنطقة والمجتمع الدولي والليبيين أنفسهم”.

واعتبر مفتاح أن مهمة النظام التركي الأولى هي اقتطاع الغرب الليبي من بيئته الحقيقية ودمجه في الغلاف التركي، الذي يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان من خلاله لإحياء خلافة عثمانية جديدة على الطراز الإخواني، عبر مشروع الوطن الأزرق العابر للبحار ومناطق القوقاز والبلقان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية