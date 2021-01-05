تعليم الوفاق تعلن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، بلغت نحو 62.4%.

وأوضحت الوزارة، في بيان أنه تقدم لأداء الامتحان 99 ألفًا و222 طالبًا وطالبة، نجح منهم 37 ألفًا و943 طالبًا وطالبة، فيما يدخل امتحان الدور الثاني 37 ألفًا و267 طالبًا وطالبة.

وحصل 25 ألفًا و42 طالبًا وطالبة على تقدير ممتاز، و23 ألفًا و805 طلاب على تقدير جيد جدًا، و11 ألفًا و925 طالبًا وطالبة على تقدير جيد، فيما حصل 1171 طالبًا وطالبة على تقدير مقبول.

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