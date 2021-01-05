انخفاض في منحنى الإصابات اليومية بتسجيل 481 إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 481 إصابة جديدة بكورونا، في تحسن ملحوظ لانخفاض منحنى الإصابات في البلاد رغم ارتفاع أعداد الفحوصات اليومية.

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