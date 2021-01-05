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انخفاض في منحنى الإصابات اليومية بتسجيل 481 إصابة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 481 إصابة جديدة بكورونا، في تحسن ملحوظ لانخفاض منحنى الإصابات في البلاد رغم ارتفاع أعداد الفحوصات اليومية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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