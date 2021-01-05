حسني بي: أطالب الرئاسي بوقف إهدار ما يسمى زورًا “دعم الفقير”

طالب رجل الأعمال حسني بي المجلس الرئاسي بوقف إهدار ما يسمى زورًا دعم الفقير “كهرباء، وقود، غاز، دواء، ماء”. حسب قوله

وقال حسني بي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “إجمالي التكلفة – أي الدعم – هي 5 مليارات دولار أي (22 مليار د.ل) وبالتالي فإن تكلفة الدعم المدفوعة عن كل أسرة هي 15 ألف دينار سنويًا (1250د.ل شهريًا).

وأضاف: “وللعلم أنه مع ذلك لا تتوفر الكهرباء والغاز، ولا الديزل أو الدواء أغلب أوقات السنة” مجددًا بذلك مطالباته المتكررة بوقف الدعم السلعي عن الوقود والسلع الغذائية وغيرها .

وكان ” بي ” قد رحب بتوحيد سعر الصرف وتحديده عند 4.48 دينار للدولار الواحد لكل الأغراض التجارية أو الشخصية أو الحكومية مشيرًا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا إلا أن العديد من السلع قد شهدت في المقابل ارتفاعا كبيرا .

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