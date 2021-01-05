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تنظيم ورشة عمل تدريبية على مضخات الأنسولين للأطفال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت إدارة مركز صرمان للسكري والغدد الصماء يومي الأحد والإثنين، ورشة عمل تدريبية على مضخات الأنسولين للأطفال، والتي استضافها مستشفى صرمان التعليمي بمشاركة سبعة وعشرين إخصائيا بأمراض السكري والتغذية العلاجية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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