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رابطة شباب قبائل مصراتة في برقة تعلن دعمها لمبادرة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت رابطة شباب قبائل مصراتة في برقة دعهما الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكدت رابطة شباب قبائل مصراتة خلال لقائها صالح في بمكتبه في مدينة القبة أمس الإثنين أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وشددت الرابطة في بيان لها على رفضها لأي آلية لا تتوافق مع المبادرة وتحقيق التوافق وفقاً لحفظ حق كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية في اختيار من يمثله.

وجددت رابطة شباب قبائل مصراتة دعمها للمؤسسة العسكرية ومسار الحوار العسكري (5+5) ودعم وقف إطلاق النار.

وأفادت الرابطة أن انعقاد مجلس النواب لا يكون إلا في مقره الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق، مطالبين أن تكون مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

وأعلنت رابطة شباب قبائل مصراتة رفضها مشروع مسودة الدستور والرجوع إلى دستور 1951، مطالبين بخروج القوات الأجنبية ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

يشار إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في البلاد والشأن العام، حيث أكد وفد قبائل مصراتة على أنهم جزء لا يتجزأ من إقليم برقة وقبائلها.

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#الأزمة_الليبية #قبائل_مصراتة #مبادرة_عقيلة_صالح برقة

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  • والبضائع الي بعتوها للعاصمة طرابلس شدوها فالشحنات وبيروهالكم فالطريق ـ وضروري تكونوا في صالتكم على كراسيكم زرق ـ ويشرف عليكم علي الرجفاني

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    • يا شارب اللبن مرجوعك الي الميه فأمير قطر هرول راجعا الي حضن العرب بعدما ادرك ان قرد وخان نجمه قد بدأ في الافول وان الاداره الامريكيه الجديد ستقلم اظافر قرد وخان اكثر اكثر وستحد من طموحاته التوسعيه الاستعماريه :فقرد وخان :الي زوال حسب ما وعد به الرئيس الامريكي الذي سيستلم بعد أسبوعين فكل من شرب لبن تركيا اصبح يفكر في العدول عن لبنها والعوده الي شرب ماء أهله وعشيرته التي كان بينهم قبل ان يخرج عنهم وكذلك المليشات الارهابيه التي يدعمها :قرد وخان :قد بدأت تراجع في موقفها كيف سيكون بعد ان تتم الإطاحه :بقرد وخان: من زعامة تركيا وحتي مدينه ليبيه كانت مارقه وكان يدعم :قرد وخان: وأمير قطر مروقها هاهي اليوم وفق المتغيرات العالميه تعود الي زيارة برقه قلب ليبيا النابض بعد قول حكماءها كبراءها سابقا في اوج ضلالتهم راهو الغرب الليبي قادر علي العيش بدون برقه اصبحت اليوم وفود منها تزور برقه

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