رابطة شباب قبائل مصراتة في برقة تعلن دعمها لمبادرة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية

أخبار ليبيا24

أعلنت رابطة شباب قبائل مصراتة في برقة دعهما الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكدت رابطة شباب قبائل مصراتة خلال لقائها صالح في بمكتبه في مدينة القبة أمس الإثنين أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وشددت الرابطة في بيان لها على رفضها لأي آلية لا تتوافق مع المبادرة وتحقيق التوافق وفقاً لحفظ حق كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية في اختيار من يمثله.

وجددت رابطة شباب قبائل مصراتة دعمها للمؤسسة العسكرية ومسار الحوار العسكري (5+5) ودعم وقف إطلاق النار.

وأفادت الرابطة أن انعقاد مجلس النواب لا يكون إلا في مقره الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق، مطالبين أن تكون مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

وأعلنت رابطة شباب قبائل مصراتة رفضها مشروع مسودة الدستور والرجوع إلى دستور 1951، مطالبين بخروج القوات الأجنبية ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

يشار إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في البلاد والشأن العام، حيث أكد وفد قبائل مصراتة على أنهم جزء لا يتجزأ من إقليم برقة وقبائلها.