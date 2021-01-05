ليبيا الان

التوصل إلى اتفاق لحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

توصلت المنطقة العسكرية الجنوبية لاتفاق يدفع باتجاه إكمال مشروع الصرف الصحي بسبها، حيث يعاني سكان المدينة من أزمة طفح مياه الصرف الصحي منذ سنوات عديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك