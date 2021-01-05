التوصل إلى اتفاق لحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي

توصلت المنطقة العسكرية الجنوبية لاتفاق يدفع باتجاه إكمال مشروع الصرف الصحي بسبها، حيث يعاني سكان المدينة من أزمة طفح مياه الصرف الصحي منذ سنوات عديدة.

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