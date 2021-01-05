الشعاب بلخير: 2021 سنة خير وبداية مرحلة استقرار ليبيا

عبّر عضو مجلس النواب الشعاب بلخير عن تفاؤله بأن يكون 2021 سنة خير وبداية مرحلة استقرار ليبيا.

واستند بلخير في نظرته الذي نشرها على “فيسبوك” ورصدتها “الساعة 24″، إلى ما رآه من تقارب محلي كبير على المستوى السياسي.

وكذلك قرارات اقتصادية مهمة في دعم المواطن وتوحيد المصرف المركزي، وانتخابات قريبة على كل المستويات وتقارب إقليمي وتفاهمات مستقبلية، وتقارب دولي وتوافق على كثير من النقاط.

وقال النائب البرلماني: ما نحتاجه الآن هو مزيد من التقارب المحلي في أجواء مصالحات وتبادل الزيارات، ومزيد من العمل الدبلوماسي الإقليمي والدولي.

ودعا إلى مزيد من العمل على توحيد باقي المؤسسات الخدمية، والتوافق المحلي على انسحاب كل القوات الأجنبية ودعم لجنة 5+ 5 لاستكمال برنامجها.

ويرى بلخير لتحقيق نظرته، ضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفتح الطريق الساحلي شرقا وغربا وكذلك إلى الجنوب وحرية التنقل، مع وقف الحملات الإعلامية بالكامل.