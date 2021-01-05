حكماء سوسة: ندعم مبادرة صالح لحل الأزمة الليبية

أعلن حكماء وأعيان مدينة سوسة عن دعمهم للمبادرة السياسية التي قدمها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية.

وأكد حكماء وأعيان مدينة سوسة في بيان لهم تبنيهم “للمبادرة السياسية التي تهدف إلى لم شمل الليبيين وذلك بالحفاظ على حقوق الأقاليم التاريخية التي تأسست عليها دولة الاتحاد”.

وأشار البيان إلى أن مبادرة صالح هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية وأعربوا عن لصالح سياسياً واجتماعياً بكل قوة لإنجاح هذه المبادرة والخروج من المحنة الراهنة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان .