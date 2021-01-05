مطار طبرق ينظم تدريبا حول أساسيات التفتيش الأمني

نظمت في مطار طبرق الدولي دورة تدريبية حول أساسيات التفتيش الأمني وكيفية الاستخدام الفعال لأجهزة الكشف الآلي والإجراءات المصاحبة لها، والتي تستهدف العناصر الأمنية بالمطار، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية بمشاركة 31 متدربا تابعين لجهاز الأمن الداخلي ومصلحة الجمارك ومكتب الأمن والسلامة بالمطار، للرفع من كفاءة العناصر الأمنية ومشغلي أجهزة التفتيش الآلي والموظفين المعنيين بتطبيق الإجراءات الأمنية بالمطار.
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قناة ليبيا
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