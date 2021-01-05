أحتفل اليوم الثلاثاء ،بإعادة  أفتتاح مدرسة سالم الشرفي بمحلة القرضابية  الاربعين شرق مدينة سرت ، بعد أستكمال اعمال  صيانتها  من  قبل  برنامج الأمم المتحدة الانمائى  UNDP ضمن  مشروعات  صندوق   دعم الاستقرار   ودلك   بتكلفة  مالية  تقدر  أكثر  من مائة  الف  دولار   .
وحضر  الاحتفالية  عدد من مدراء  مكاتب   مراقبة تعليم سرت  ومدير  مكتب  الخدمات  التعليمية   بمحلة القرضابية   وعدد من مدراء المدارس بمناطق ابوزاهية وسلطان  والاربعين    والخمسين شرق سرت  الذين حضروا أجواء الأفتتاح من خلال أحتفالية رائعة نظمتها الشركة المنفذة للمشروع (شركة روعة الخليج للمقاولات العامة والإستثمار العقاري)
وأوضح مدير  ادأرة  الاعلام  ببلدية  سرت  الناطق الرسمى  للمجلس   محمد الاميل  فى  تصريح  صحفى  قال     أن  أعمال  الصيانة    شملت  مرافق المدرسة  بأكملها   والتى   شملت  ترميمات واعمال  طلاء  وكهرباء  وسباكة  وتركيب  نوافد وابواب   جديدة  مظلة   للطابور  الصباحى     وتعشيب وتجهيز     ملعب  رياضى  متكامل  اضافة  ،إلى  صيانة شاملة ومتميزة  للمدرسة  ونالت أعجاب وأستحسان الحاضرين.
وتم على  هامش الاحتفال   تكريم   عدد  من رواد التعليم   بالمنطقة   ومنحهم  شهادات  شكر وتقدير ،وأوضح  ان  برنامج الأمم المتحدة  الانمائى    UNDP  قام   باجراء  اعمال  صيانة    شاملة   لاكثر  من  أربعة  عشر  مدرسة    حتى  الان  ببلدية سرت  ودلك  ضمن  المبالغ المخصص  ضمن مشروعات  صندوق دعم الاستقرار   بسرت  وقدرها  سبعة ملايين ونصف المليون  دولار.