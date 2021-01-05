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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

05 January, 2021

أحتفل اليوم الثلاثاء ،بإعادة أفتتاح مدرسة سالم الشرفي بمحلة القرضابية الاربعين شرق مدينة سرت ، بعد أستكمال اعمال صيانتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار ودلك بتكلفة مالية تقدر أكثر من مائة الف دولار .

وحضر الاحتفالية عدد من مدراء مكاتب مراقبة تعليم سرت ومدير مكتب الخدمات التعليمية بمحلة القرضابية وعدد من مدراء المدارس بمناطق ابوزاهية وسلطان والاربعين والخمسين شرق سرت الذين حضروا أجواء الأفتتاح من خلال أحتفالية رائعة نظمتها الشركة المنفذة للمشروع (شركة روعة الخليج للمقاولات العامة والإستثمار العقاري)

وأوضح مدير ادأرة الاعلام ببلدية سرت الناطق الرسمى للمجلس محمد الاميل فى تصريح صحفى قال أن أعمال الصيانة شملت مرافق المدرسة بأكملها والتى شملت ترميمات واعمال طلاء وكهرباء وسباكة وتركيب نوافد وابواب جديدة مظلة للطابور الصباحى وتعشيب وتجهيز ملعب رياضى متكامل اضافة ،إلى صيانة شاملة ومتميزة للمدرسة ونالت أعجاب وأستحسان الحاضرين.

وتم على هامش الاحتفال تكريم عدد من رواد التعليم بالمنطقة ومنحهم شهادات شكر وتقدير ،وأوضح ان برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP قام باجراء اعمال صيانة شاملة لاكثر من أربعة عشر مدرسة حتى الان ببلدية سرت ودلك ضمن المبالغ المخصص ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار بسرت وقدرها سبعة ملايين ونصف المليون دولار.