بعد إهانته للمرأة.. حزب الشعب التركي: لسان أردوغان يفضح نيته

هاجم المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب إهانته للمرأة في إطار هجومه على زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو، وقال: «لسانه يفضح نيته».

وتطرق أوزتراك خلال اجتماع كتلة حزب الشعب الجمهوري، أمس الاثنين، قائلا: «من أجل حماية عرشه وصف النساء اللواتي يمارسن السياسة في حزبنا بعارضات الأزياء، في الواقع هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذه اللغة المهينة ولن تكون الأخيرة، لقد ظهرت العقلية التي تقول إن المرأة التي لا تصوّت لي هي عارضة أزياء، ويقول إنه سيجرى إصلاحات في عام 2021″.

وتساءل: «هل من يرى المرأة عارضة أزياء سيتخذ تدابير لمنع قتل الإناث؟ الرجال والنساء متساوون، ومن حق كل من المرأة والرجل ممارسة السياسة، وننتظر اعتذارًا صادقًا من الرئيس أردوغان لكل نساء هذا البلد اللواتي انفطر قلبهن بعد حديثه عقب صلاة الجمعة».

يُذكر أن أردوغان قد هاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كلتشدار أوغلو، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول، قائلاً «كما ترونه في بعض الأماكن للحصول على الأصوات، يقوم بإحضار عدد من المحجبات بجانبه مثل عارضات الأزياء، لم يعد بإمكانه أن يخدع أحدًا، هذه الأشياء ولت”.