تونس: جدول أعمال مجلس الأمن يتضمن اجتماعات دورية بشأن ليبيا

أعلنت تونس التي تتولى خلال الشهر الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جدول أعمال المجلس يتضمن العديد من الاجتماعات الدورية المتعلقة بليبيا وعدد من الدول العربية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن تونس تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بصفتها عضوا غير دائم بهذا الجهاز الأممي للفترة 2020-2021 مبينة أن جدول أعمال مجلس الأمن يتضمن خلال رئاسة تونس العديد من الاجتماعات الدورية المتعلقة خاصّة بمنطقتنا العربية، لاسيّما منها الملف الليبي والوضع في سوريا واليمن والسودان وفي عدد من البلدان الإفريقية على غرار مالي والكونغو الديمقراطية والصومال وإفريقيا الوسطى.

وكانت تونس أعربت عن أملها بأن يصدر المجلس قرارا في أسرع وقت ممكن تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب خلال مؤتمر صحافي “نأمل أن يتم اعتماده القرار في أسرع وقت ممكن” إذ “هناك زخم، لكنه هش بعض الشيء”، مضيفا “نحن بحاجة إلى تبني آلية مراقبة وقف إطلاق النار وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مقترحات الأمين العام” بحسب ما أوردت روسيا اليوم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.