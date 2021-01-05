بدعوى تأخر مرتباتهم .. سرية من حرس المنشآت توقف تصدير النفط من ميناء الحريقة

أوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطى صباح اليوم الثلاثاء تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي، ومنعت الناقلة «OLYMPIC FIGHTER» من دخول الميناء احتجاجا على توقف رواتب عناصر السرية منذ أكثر من سنة.

وقال مصدر من جهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لـ«بوابة الوسط»: «إن أكثر من ألف جندي تابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لم يتقاضوا رواتبهم من شهر سبتمبر 2019، وسبق لنا أن خاطبنا كل الجهات المسؤولة من آمر جهاز حرس المنشآت بطبرق أو المنطقة الشرقية أو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أو رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط دون جدوى والجميع تنصلوا من المسؤولية».

وأضاف المصدر أن «جميع منتسبي سرية الحريقة بطبرق اتخذوا قرارا جماعيا بضرورة إقفال ميناء الحريقة ومنع دخول أي ناقلة لميناء الحريقة النفطي بطبرق تريد أن تتزود بالخام».

وذكر مصدر من شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» أن تأخر دخول ناقلة النفط للميناء تترتب عليه خسائر مالية كبيرة على مؤسسة النفط الليبية.

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