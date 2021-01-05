الثني يبحث سير عمل وزارتي الصناعة والعمل والتأهيل

بحث رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، مع وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل والتأهيل، السنوسي صالح، سير عمل الوزارتين، وذلك خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي.

واطلع الثني خلال الاجتماع على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة، وفائض الملاك الوظيفي، وما تم الوصول إليه من تنسيبهم على القطاعات المختلفة، إلى جانب استعراض الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.

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