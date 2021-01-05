الحويج يطرح تصورا لندوة وطنية تجمع الأطراف الليبية وعدم انتظار الحلول من الخارج

بحث وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج الأزمة في ليبيا، ووضع التصورات والمقاربات لحلها، مع مستشاريه، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين المهتمين بالشأن الليبي.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية إن الاجتماع بحث تشخيص الأزمة في ليبيا ووضع التصورات والمقاربات لحلها، وسبب عدم وصول كل المبادرات والاجتماعات والمؤتمرات التي عُقِدت بشأن الأزمة الليبية إلى حل ينهي هذا الصراع القائم وكل هذه التجاذبات التي نشهدها إلى يومنا هذا.

وتطرق الاجتماع بحسب البيان الذي طالعته “الساعة 24″، إلى البحث عن كيفية دعوة الليبيين كافة بمختلف توجهاتهم وكل الأطراف المشاركة في الصراع للجلوس على طاولة واحدة، والدفع باتجاه أن يكون الحل ليبياً دون انتظار حل يأتي من الخارج، وإمكانية تبني مبادرة وطنية تهدف إلى جمع الأطراف الليبية والمساهمة في تقديم المقاربات لحل الأزمة في ليبيا دون التخلي عن الثوابت الوطنية.

وطرح الوزير خلال الاجتماع تصوراً لعقد ندوة وطنية تجمع كل الأطراف الليبية وفي مدينة ليبية ويكون حل الأزمة الليبية فيها ليبياً دون انتظار حلول تأتي من الخارج.