روفينيت: ” البزنس” كلمة السر وراء الحضور العسكري التركي في ليبيا

قال المحلل السياسي الإيطالي البارز والمستشار الاستراتيجي دانيلي روفينيت، الثلاثاء، إن تركيا تسعى للحصول على عقود اقتصادية من خلال حضورها العسكري في ليبيا .

وأوضح روفينيت، في تصريح صحفي، أن لأنقرة حضوًرا عسكريًا في طرابلس والأزمة الليبية، مبينا أن هذا الحضور مرفوض من المنطقة الشرقية وبعض الدول، مشددًا على أن تركيا لا تريد فقط الحضور العسكري ولكن ” البزنس”؛ وذلك عبر عقود اقتصادية في مجالات البترول والبناء في وقت يعاني منه الاقتصاد التركي.

وأضاف الخبير الإيطالي أن الحوار السياسي الذي تراعاه الأمم المتحدة في طريق مسدود الآن وكل شيء متوقف؛ لأن المحادثات تعثرت حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن مشكلة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز تتمثل في دفعها الشديد باتجاه التوصل إلى اتفاق يشمل( شرق-غرب) من محور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يلقى عدة معارضات.

وحول تشكيل الحكومة الجديدة، بين روفينيتي أن الحوار السياسي يبحث تعيين مجلس رئاسي جديد من 3 أعضاء رئيس ونائبين للرئيس، ورئيس وزراء مستقل يقوم بعد ذلك بتعيين جميع الوزراء، لكن تعيين الحكومة الجديدة متوقف.

وتابع أن مندوبي الأمم المتحدة غير قادرين على الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية، مرجحًا صعوبة تعيين مجلس رئاسي جديد.

وتوقع الخبير الإيطالي استمرار المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فائز السراج حتى الانتخابات القادمة، مضيفًا أن السراج طلب من حفتر أن يختار اسمًا لتعيينه رئيس وزراء، لكن سيكون من الصعب للغاية إرسال شخص من الشرق إلى طرابلس، نظرًا لوجود الميليشيات.

وأشار إلى أن أوروبا من الممكن أن تلعب دورًا كبيرًا يقود لفتح حوار حقيقي بين الأطراف، حيث يمثل شمال أفريقيا ومنطقة المتوسط أهمية لها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الملف الليبي في الإدارة الأمريكية الجديدة تحت رئاسة جو بايدن لن يكون أولوية، لكن قد تبحث واشنطن وقف التقدم التركي واحتواء اندفاع أنقرة لكسب موضع قدم في المتوسط.

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