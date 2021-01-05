بسبب تأخر مرتباتهم.. حرس المنشآت يعلن إيقاف تصدير النفط عبر مصفاة الحريقة

أعلن حرس المنشآت النفطية سرية الحريقة طبرق إيقاف تصدير النفط عبر مصفاة الحريقة طبرق حتى تنفيذ مطالبهم.

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وأكد حرس المنشآت النفطية سرية الحريقة طبرق بالأصالة عن الجهاز بالمنطقة الشرقية ونيابة عن حرس المنشآت بالمنطقة الجنوبية والوسطى في بيان مصور أن مطالبهم تتمثل في صرف مرتباتهم التي تم إيقافها منذ سبتمبر 2019لأسباب “لا علاقة لهم بها والمتمثلة في إيقاف تصدير النفط في الفترة السابقة بإرادة أهالي وأعيان القبائل”.

وشدد حرس المنشآت على أن عملهم “يتمثل في حماية المنشآت من العبث والتخريب” أما أن يقف الجهاز في مواجهة المدنيين سلما أو بقوة السلاح لمنع الإيقاف السلمي لتصدير النفط في الفترة السابقة فهذا ليس من صميم عمل حرس المنشآت مؤكدين أن الإيقاف سلمي بعيدا عن التخريب والعبث لكنه انقلب انقلب سلبا على جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطىو الجنوبية مما أدى لوقف مرتباتهم “ظلما وعدوانا دون وجه حق.

وطالب حرس المنشآت الجهات ذات العلاقة بمعالجة مشكلتهم التي طالبوا بحلها طيلة الفترة السابقة دون اللجوء لأي إجراءات تصعيدية لكن دون جدوى.