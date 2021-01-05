الحكومة الليبية تعتمد مخصصات مالية للصحة والكهرباء لتحسين الخدمة 

أصدرت الحكومة الليبية جملة من القرارات الخاصة بالقطاعات الخدمية من وزارة الصحة والهيئة العامة للكهرباء، وذلك عبر تخصيص مبالغ مالية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأذنت الحكومة الليبية بموجب القرار رقم 845 لسنة 2020 لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ 12,294,278,000 د.ل لوزارة الصحة لتغطية قيمة توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات في بعض البلديات على أن يتم التسييل حسب الجاهزية للدفع وبالخصم من المخصصات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2020 مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

كما أصدرت الحكومة القرار رقم 846 لسنة 2020 الذي يلزم وزارة الصحة بعدم إجراء أية تعاقدات جديدة بشأن توفير الأجهزة والمعدات الطبية ويتم مباشرة الإجراءات ذات العلاقة عن طريق جهاز الإمداد الطبي حسب الاختصاص وطبقا للتشريعات النافذة.

ويقضي القرار رقم 844 لسنة 2020 بالسماح لوزارة المالية والتخطيط بتسييل 3,000,000 د.ل للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة كميزانية طارئ لمواجهة العراقيل وتوفير الاحتياجات المتمثلة بقطع الغيار والمعدات اللازمة للتشغيل للتغلب على مشكلة ارتفاع الأحمال بمنطقة الجفرة.

وبموجب القرار يتم تخصيص مبلغ 1,000,000 د.ل لتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل محطات التشغيل وكوابل وأبراج نقل الطاقة لشبكات ومحطات النقل للجهد الفائق والمتوسط وكذلك مبلغ 2,000,000 لصيانة محطات وشبكات التوزيع وبالخصم من المخصصات المالية المحددة لهذا الغرض بالباب الثالث بالميزانية العامة للدولة لسنة 2020 م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.