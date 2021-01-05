الأزمة الليبية تتصدر جدول أعمال مجلس الأمن برئاسة تونس

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، أن تونس تتولى خلال شهر يناير الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بصفتها عضوا غير دائم بالجهاز الأممي للفترة 2020-2021.

وأكدت الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” على التزامها بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والالتزام بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية.

وأوضح البيان أن جدول أعمال مجلس الأمن يتضمن خلال رئاسة تونس العديد من الاجتماعات الدورية المتعلقة بالمنطقة العربية خاصة الملف الليبي والوضع في سوريا واليمن والسودان وفي عدد من البلدان الإفريقية على غرار مالي والكونغو الديمقراطية والصومال وإفريقيا الوسطى.

وتابع البيان أن جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاسة تونس سيتناول تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 15 يناير الجاري، مضيفا أن هناك إحاطة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومشاورات حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الـ 28 من يناير.

وكان السفير التونسي في الأمم المتحدة، طارق الأدب، قد أعرب في تصريحات صحفية عن أمل بلاده أن يصدر مجلس الأمن قرارا في أسرع وقت ممكن تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن هناك حاجة لتبني آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بناء على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

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