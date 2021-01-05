“7338 دولارا” نصيب الليبي من الناتج المحلي الإجمالي

كشف موقع “worldpopulationreview” عن قائمة مكونة مما يزيد على 200 دولة حول العالم، في مؤشر إجمالي الناتج المحلي.

ويعد إجمالي الناتج المحلي، هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

ووفقًا لإحصائيات البنك الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2017 بلغ 80 تريليون دولار تقريبًا، وارتفع في عام 2018 إلى 84 تريليون، وفي عام 2020 وصل إلى 91 تريليون دولار تقريبًا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة أقوى اقتصاد في العالم وفقًا للإحصائية المذكورة، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي لها في 2020 إلى 20.49 تريليون دولار، وفي المركز الثاني جاءت الصين بـ 13.4 تريليون، وفي المركز الثالث اليابان بـ4.97 تريليون.

ليبيا

واحتلت ليبيا المركز 89 على المستوى العالمي والمركز العاشر عربيًا، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي للبلاد 50.42 مليار دولار، بينما كان نصيب الفرد في ليبيا 7338 دولارا.

كما كشف الموقع عن ترتيب أكثر الدول في مؤشر إجمالي الناتج المحلي في كل قارة على حدة، وفي قارة إفريقيا احتلت ليبيا المركز 12، بينما تصدرت نيجيريا القارة السمراء.

وعلى مستوى نصيب الفرد، جاءت ليبيا في المركز السادس في القارة السمراء بينما تصدرت سيشل القائمة حيث وصل نصيب الفرد فيها إلى 17 ألف دولار، بينما احتلت المركز 104 على المستوى العالمي من أصل 211 دولة.

عربياً

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية في إجمالي الناتج المحلي، حيث وصل إلى 790 مليار دولار، ووصل نصيب الفرد إلى أكثر من 22 ألف دولار سنويًا، وجاءت في المركز 19 عالميًا.

وفي المركز الثاني عربيًا جاءت الإمارات العربية المتحدة ووصل إجمالي الناتج المحلي إلى 449 مليار دولار، ونصيب الفرد أكثر من 45 ألف دولار، واحتلت المركز 30 عالميًا.

واحتلت جمهورية مصر العربية المركز الثالث عربيًا و42 عالميًا، وبلغ إجمالي الناتج المحلي 331 مليار دولار ونصيب الفرد أكثر من 3 آلاف دولار بقليل، وفي المركز الرابع جاء العراق بـ 246 مليار دولار 6139 دولارا نصيب الفرد الواحد، وخامسًا قطر بإجمالي ناتج محلي وصل إلى 204 مليارات دولار، ونصيب الفرد وصل إلى 70 ألف دولا

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