معيتيق يطلع على رؤية «يونيسف» المستقبلية لتطوير التعليم

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، الثلاثاء، مع الممثل الخاص لمنظمة «يونيسف» لدى ليبيا عبدالقادر موسى، نشاط المنظمة في ليبيا لا سيما في مجال التعليم.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى رؤية «يونيسف» المستقبلية لتطوير التعليم بالتعاون مع الخبراء المختصين في وزارة التعليم، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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وشهد الاجتماع، الذي تطرق إلى عمل هيئة الشباب فيما يخص البرامج الخاصة، التأكيد على كيفية التعامل مع الدفعة الأولى من لقاح فيروس «كورونا المستجد»، من خلال الحملات التوعوية التي ستقام بالخصوص للاستفادة منها على أوسع نطاق.

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