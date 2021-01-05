معيتيق يبحث مع ممثل اليونيسف نشاط المنظمة في ليبيا

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف لدى ليبيا “عبدالقادر موسى”، اليوم الثلاثاء نشاط المنظمة في ليبيا لاسيما في مجال التعليم ورؤيتها المستقبلية لتطويره بالتعاون مع الخبراء المختصين في وزارة التعليم والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على كيفية التعامل مع الدفعة الأولى من لقاح فيروس “كوفيد 19 “، من خلال الحملات التوعوية التي ستقام بالخصوص للاستفادة منها على أوسع نطاق كما تطرق الاجتماع لعمل هيئة الشباب فيما يخص البرامج الخاصة.