بسبب تأخر صرف رواتبهم.. حرس المنشآت النفطية يعلن وقف تصدير النفط من ميناء الحريقة

أعلنت مجموعة تابعة لحرس المنشآت النفطية بسرية الحريقة طبرق عن إيقاف تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتوقفة منذ شهر سبتمبر الماضي.

وألقت المجموعة التابعة لحرس المنشآت النفطية بيانا مرئيا عبر مقطع فيديو أكدت فيه أن جهاز حرس المنشآت النفطية الشرقية ونيابة عن الجهاز في المناطق الجنوبية والغربية والوسطى يعلن لجميع الأجهزة المسؤولة في الدولة عن إيقاف تصدير النفط عبر مسار الحريقة طبرق.

وأكد البيان أن عملية إيقاف تصدير النفط من ميناء الحريقة سيظل مستمرا حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة صرف جميع مرتباتهم التي توقفت منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2019.

وأوضح البيان أن قطع المرتبات طيلة الفترة الماضية تم لأسباب لا علاقة بحرس المنشآت النفطية بها، مؤكدين أن عملية إيقاف تصدير النفط تم رعاية الأهالي وأعيان القبائل.