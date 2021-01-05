تونس: نهدف لإعادة الاستقرار لليبيا عبر الحوار

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال لقائه سفير بريطانيا لدى تونس ادوارد أوكتن أن بلاده تهدف لإعادة الاستقرار لليبيا عبر إنجاح الحوار السياسي الليبي- الليبي

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء تبادل وجهات النظر بخصوص التطورات الإقليمية والدولية ومن أبرزها الوضع في ليبيا.

وشدد الجرندي على أن الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله تونس تجاه ليبيا هو عودة الاستقرار والرفاه لشعبه عبر إنجاح الحوار السياسي الليبي- الليبي وتركيز المؤسسات الشرعية الدائمة حتى تسترجع ليبيا دورها الإقليمي والقاري وتتفرغ لجهود التنمية والاعمار.