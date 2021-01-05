“الوفاق”: معيتيق يبحث مع “اليونيسيف” كيفية التعامل مع الدفعة الأولى من لقاح كورونا

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لقاءً اليوم الثلاثاء مع الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف لدى ليبيا عبدالقادر موسى.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء تركز حول نشاط المنظمة في ليبيا لا سيما في مجال التعليم ورؤيتها المستقبلية لتطويره بالتعاون مع الخبراء المختصين في وزارة التعليم والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع.

وأضاف البيان: “تم خلال الاجتماع التأكيد على كيفية التعامل مع الدفعة الأولى من لقاح فيروس كوفيد 19، من خلال الحملات التوعوية التي ستقام بالخصوص للاستفادة منها على أوسع نطاق”.

وتابع: “كما تطرق الاجتماع لعمل هيئة الشباب فيما يخص البرامج الخاصة”.