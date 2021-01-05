تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة

قررت الحكومة الموقتة، الثلاثاء، الإذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل ثلاثة ملايين دينار إلى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة كميزانية طوارئ، لمواجهة العراقيل وتوفير الاحتياجات المتمثلة بقطع الغيار والمعدات اللازمة للتشغيل للتغلب على مشكلة ارتفاع الأحمال بمنطقة الجفرة.

وحسب المادة الأولى من القرار رقم «844» المنشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك»، فقد تم تخصيص مليون دينار لتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل محطات التشغيل وكوابل وأبراج نقل الطاقة لشبكات ومحطات النقل للجهد الفائق والمتوسط.

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إضافة إلى مليوني دينار لمتطلبات صيانة محطات وشبكات التوزيع، وذلك بالخصم من المخصصات المالية المحددة لهذا الغرض بالباب الثالث بالميزانية العامة للدولة لسنة 2020، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه: «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية».

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