“الثني” يتابع سير عمل وزارة الخارجية ونتائج اتصالاتها بالمجتمع الدولي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج.

وأضاف البيان: “تناول الاجتماع آخر مستجدات عمل الوزارة، والتقرير السنوي لعملها خلال العام 2020”.

وأطلع وزير الخارجية رئيس الوزراء على مشروع خطة الوزارة للعام 2021، لاعتمادها والعمل بها.

وأوضح البيان أن الحويج استعرض الاجتماع المزمع عقده يوم 12 يناير 2021 والذي يضم كافة الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية والاتصالات التي أجراها الحويج مع نظيره الجزائري، وكذلك مع نائب وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأكد وزير الخارجية للثني أنه تم خلال الاتصالات التأكيد على حرص هذه الدول على وحدة ليبيا واستقلال قرارها وأهمية حل الأزمة الليبية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش مشروع الندوة الوطنية حول الأزمة الليبية “أي مقاربات وأية حلول؟”، كما أطلع الوزير رئيس مجلس الوزراء على سير عمل معهد الدراسات الدبلوماسية بالشكل العلمي والسياسي الصحيح.