“الثني” يتابع سير عمل وزارة الخارجية ونتائج اتصالاتها بالمجتمع الدولي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج.
وأضاف البيان: “تناول الاجتماع آخر مستجدات عمل الوزارة، والتقرير السنوي لعملها خلال العام 2020”.
وأطلع وزير الخارجية رئيس الوزراء على مشروع خطة الوزارة للعام 2021، لاعتمادها والعمل بها.
وأوضح البيان أن الحويج استعرض الاجتماع المزمع عقده يوم 12 يناير 2021 والذي يضم كافة الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية والاتصالات التي أجراها الحويج مع نظيره الجزائري، وكذلك مع نائب وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية.
وأكد وزير الخارجية للثني أنه تم خلال الاتصالات التأكيد على حرص هذه الدول على وحدة ليبيا واستقلال قرارها وأهمية حل الأزمة الليبية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش مشروع الندوة الوطنية حول الأزمة الليبية “أي مقاربات وأية حلول؟”، كما أطلع الوزير رئيس مجلس الوزراء على سير عمل معهد الدراسات الدبلوماسية بالشكل العلمي والسياسي الصحيح.
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