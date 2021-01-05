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وفد من مصراتة لـ«عقيلة صالح»: نطالب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا ونرفض أي حل يخالف «مبادرتك»

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وفدا من قبائل مصراتة، والذين أكدوا رفض آي آلية لا تتوافق مع المبادرة التي أطلقها «صالح» لحل الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد قبائل مصراته أكد في بيانه عقب اللقاء الذي عقد في مدينة القبة أنه جزء لا يتجزأ من إقليم برقة وقبائلها.

وأكد وفد قبائل مصراتة على الدعم الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ورفضهم لأي آلية لا تتوافق مع المبادرة.

كما أكدوا على تحقيق التوافق بما يحفظ لكل إقليم من اقاليم ليبيا التاريخية حقه في اختيار من يمثله، ودعمهم للمؤسسة العسكرية ومسار الحوار العسكري (5+5) ودعم وقف إطلاق النار.

وتابع الوفد في البيان، أن انعقاد مجلس النواب لا يكون إلا في مقره الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق، كما طالبوا بأن تكون مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

وشددوا على رفض مشروع مسودة الدستور والرجوع إلى دستور 1951، وفي ختام البيان طالب الحاضرون بخروج القوات الأجنبية ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

 

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عقيلة صالح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • سبحان مغير الاحوال سبحان من يُغيّر ولا يتغير يا شارب اللبن مرجوعك الي الميه فأمير قطر هرول راجعا الي حضن العرب بعدما ادرك ان خيفة المسلمين حسب رأي الخارف الغرياني وحامي حمي كرخانات أنقره وأسطنبول نجمه قد بدأ في الافول وان الاداره الامريكيه الجديد ستقلم اظافر الرئيس التركي اكثر اكثر وستحد من طموحاته التوسعيه الاستعماريه الرئيس التركي الي زوال حسب ما وعد به الرئيس الامريكي الذي سيستلم بعد أسبوعين فكل من شرب لبن تركيا اصبح يفكر في العدول عن لبن تركيا والعوده الي شرب ماء أهله وعشيرته التي كان بينهم قبل ان يخرج عنهم وكذلك المليشيات الارهابيه في الغرب الليبي التي يدعمها الرئيس التركي قد بدأت تراجع في موقفها الي أين سائره بها الامور وكيف سيكون حالها بعد ان تتم الإطاحه بالرئيس التركي من زعامة تركيا وحتي مدينه ليبيه كانت الي يوم أمس مارقه وكان يدعم حاكم تركيا وأمير قطر مروقها هاهي اليوم وفق المتغيرات العالميه الجديد برحيل ترامب ومجئ جو بايدن تعود الي حضن برقه وتبعث وفد لزيارة برقه بعد قول حكماءها واكابرها سابقا في اوج ضلالتهم رانا قادرين علي العيش بدون برقه

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