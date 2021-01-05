وفد من مصراتة لـ«عقيلة صالح»: نطالب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا ونرفض أي حل يخالف «مبادرتك»

استقبل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وفدا من قبائل مصراتة، والذين أكدوا رفض آي آلية لا تتوافق مع المبادرة التي أطلقها «صالح» لحل الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد قبائل مصراته أكد في بيانه عقب اللقاء الذي عقد في مدينة القبة أنه جزء لا يتجزأ من إقليم برقة وقبائلها.

وأكد وفد قبائل مصراتة على الدعم الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ورفضهم لأي آلية لا تتوافق مع المبادرة.

كما أكدوا على تحقيق التوافق بما يحفظ لكل إقليم من اقاليم ليبيا التاريخية حقه في اختيار من يمثله، ودعمهم للمؤسسة العسكرية ومسار الحوار العسكري (5+5) ودعم وقف إطلاق النار.

وتابع الوفد في البيان، أن انعقاد مجلس النواب لا يكون إلا في مقره الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق، كما طالبوا بأن تكون مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

وشددوا على رفض مشروع مسودة الدستور والرجوع إلى دستور 1951، وفي ختام البيان طالب الحاضرون بخروج القوات الأجنبية ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.