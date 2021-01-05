البيان الختامي لقمة العلا يؤكد دعم الحل السياسي في ليبيا

أفاد البيان الختامي الصادر عن قمة العلا لدول مجلس التعاون الخليجي، بأن المجلس الأعلى يؤكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.

وجدد البيان الختامي حرص دول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

كما رحب المجلس الأعلى بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب بشأن وقف إطلاق النار، معربا عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي، وسيادته على أرضه وثرواتها، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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