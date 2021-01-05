خلال لقائهما.. الجرندي وأوكدن يؤكدان أهمية إنجاح الحوار الليبى

بحث وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الثلاثاء، مع سفير بريطانيا لدي تونس، إدوارد أوكدن، التطورات الإقليمية والدولية ومن أبرزها الوضع في ليبيا.

وقالت الخارجية التونسية في بيان أن الجرندي أكد خلال اللقاء على أن الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله تونس تجاه ليبيا هو عودة الاستقرار عبر إنجاح الحوار السياسي الليبي- الليبي وتركيز المؤسسات الشرعية الدائمة حتى تسترجع ليبيا دورها الإقليمي والقاري وتتفرغ لجهود التنمية والإعمار.

وأضاف البيان أن أوكدن أعرب عن التزام بلاده بتعهداتها في مجال العمل الدولي المتعدد الأطراف واستعدادها الكامل لتكثيف التعاون مع تونس خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي.

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