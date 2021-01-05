بدعم أممي.. صيانة شاملة لمدرسة سالم الشرفي في سرت

أقيم احتفال بمناسبة إعادة افتتاح مدرسة سالم الشرفي بمحلة القرضابية الأربعين شرق مدينة سرت، بعد استكمال أعمال صيانتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار بتكلفة مالية تقدر بأكثر من 100 ألف دولار.

وحضر الاحتفالية التي نظمتها الشركة المنفذة للمشروع (شركة روعة الخليج للمقاولات العامة والاستثمار العقاري)، وعدد من مديري مكاتب مراقبة تعليم سرت ومدير مكتب الخدمات التعليمية بمحلة القرضابية، ومديري مدارس.

وأوضح مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل، في تصريح أن أعمال الصيانة شملت مرافق المدرسة بأكملها من ترميمات وأعمال طلاء وكهرباء وسباكة وتركيب نوافذ وأبواب جديدة ومظلة للطابور الصباحي وتعشيب وتجهيز ملعب رياضي متكامل، إضافة إلى صيانة شاملة للمدرسة نالت إعجاب الحاضرين، وتم على هامش الاحتفال تكريم عدد من رواد التعليم بالمنطقة ومنحهم شهادات شكر وتقدير.

وأوضح الاميل أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بإجراء أعمال صيانة شاملة لأكثر من 14 مدرسة حتى الآن ببلدية سرت، وذلك ضمن المبالغ المخصصة ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار بسرت وقدرها 7 ملايين ونصف المليون دولار.

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