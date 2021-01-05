«عدل الوفاق» تطلق سراح صومالية من سجن النساء من ضحايا «داعش» لترحيلها إلى بلادها

أطلقت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، نزيلة صومالية وأطفالها من ضحايا «داعش» إبان سيطرته على مدينة سرت، من سجن النساء في طرابلس، وتركيبها إلى بلادها عبر مطار معيتيقة الدولي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إجراءات ترحيل النزيلة وأطفالها جرت بمقر جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، من قبل فريق العمل المشكل بقرار من وزير العدل رقم (930) لسنة 2020.

وينص القرار على تولي متابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد والترحيل لمَن تقرر النيابة العامة إطلاقهم من النزلاء الأجانب.

وأكدت الوزارة أن إجراءات الترحيل جرت بحضور نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية والقنصل الصومالي المعتمد لدى ليبيا، ومدير سجن النساء ورئيس وأعضاء فريق عمل إجراءات الإبعاد، وعدد من ضباط وعناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي.