صنع الله: عدم اعتماد الميزانيات اللازمة لمؤسسة النفط يعوق سد العجز في محطات الكهرباء

اقترح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على الشركة العامة للكهرباء التركيز على مشاريع الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية، وخاصة في المناطق التي تبعد عن شبكة خطوط الغاز، ويكون ذلك بديلا مناسبا لتوفير الطاقة الكهربائية وبتكاليف منخفضة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع صنع الله اليوم الثلاثاء مع المهندس وئام العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وأضاف البيان أن صنع الله أكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعاون بالمطلق مع الشركة العامة الكهرباء وتقدّر عاليا دور مجلس إدارة الشركة والعاملين بها في كل ربوع ليبيا.

وتابع: “تعمل المؤسسة على حلحلة كافة الصعوبات فيما يتعلق بتشغيل محطاتها الكهربائية لتزويد المواطن الكريم بالطاقة الكهربائية”.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتطوير حقول الغاز وتعمل حثيثا لتوفير احتياجات كبار المستهلكين، لافتا إلى أن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للمؤسسة وشركاتها قد يقف عائقا أمام هذه المشاريع وبالتالي عدم المقدرة على سد العجز في محطات الكهرباء.