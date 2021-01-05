القبض على 3 أشخاص يمتهنون الحرابة على طريق زلطن ابي كماش

تمكن اعضاء وحدة البحث الجنائي زلطن التابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي من إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يمتهنون الحرابة على الطريق الرابط زلطن وابي كماش.

وقال المكتب الاعلامي لمديرية امن السهل الغربي ان الاشخاص الثلاثة كانوا يستقلون مركبة الية سامسونج رمادية اللون وبحوزتهم بندقية صيد يقومون بالسطو على القادمين من تونس الى ليبيا حيث تم ضبطهم متلبسين بالجريمة اثناء القبض عليهم.

وأشار الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالتهم للجهات ذات الاختصاص.