مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، «بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار»، معرباً عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي لأعمال القمة 41 التي عقدت اليوم الثلاثاء بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية «على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية».

كما أكد المجلس الأعلى على «دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي» في ليبيا، مجدداً «حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي».

ورحب المجلس الأعلى «بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، وسيادته على أرضه وثرواتها، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا