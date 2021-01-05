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مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، «بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار»، معرباً عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي لأعمال القمة 41 التي عقدت اليوم الثلاثاء بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية «على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية».

كما أكد المجلس الأعلى على «دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي» في ليبيا، مجدداً «حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي».

ورحب المجلس الأعلى «بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، وسيادته على أرضه وثرواتها، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • سيتغير الوضع فى ليبيا ايجابيا بعد المصالحة العربية مع قطر وقد نرى تنسيق مصرى قطرى وتراجع الدور القطرى فمن كان يصدق ان تصل طائرة قطرية الى القاهرة عليها وزير مالية قطر مع وفد من رجال الاعمال القطرية مع العلم بانه اثناء المقاطعة لم تتاثر العمالة المصرية فى قطر ويوجد بنك قطر الوطنى يعمل فى مصر وله فروع فى كل المدن واليوم لبس اردوغان خازوق العلا فهو يستفيد من الشقاق بين الاشقاء وبعد فتح الحدود البرية والجوية بين قطر والدول العربية ستدفق البضائع السعودية والمصرية الى قطر بدلا من تركيا كما انه سيتم ترحيل مرتزقة اردوغان من قطر بعد ان راينا تميم فى السعودية فى امان ولا حاجة لاردوغان وابتزازه للحصول على اموال قطر لحل مشكلة الليرة الحقيرة ومن سيدفع ثمن المصالحة ايضا وسيتم التضحية بهم فهم اغبياء

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