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العثور على القاضي لندي وأسرته “تائهين في مصر”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مديرية أمن الكفرة، العثور على المستشار بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي وأسرته، بعد فقدان الاتصال بهم منذ 25 ديسمبر الماضي، عقب خروجه من مسقط رأسه في الكفرة متجها إلى مقر عمله في جالو.

ونقلت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية عن مديرية أمن الكفرة، أن “كتيبة سبل السلام بعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة، عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية بعد أن ظل طريقه بسبب سلكه لدرب صحراوي”.

وأوضحت المديرية أن لندي وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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