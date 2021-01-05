التعاون بين قطاع التعليم بأوباري ومنظمة الهجرة الدولية

بحث مراقب تعليم أوباري مع ممثلي منظمة الهجرة الدولية افاق التعاون حول السلم المجتمعى و تحديد الأولويات والاحتياجات لقطاع التعليم والقطاعات الخدمية الأخرى فى البلدية لإمكانية تضمينها كبرامج عمل لمنظمة الهجرة الدولية خلال العام 2021.

تناول الاجتماع الذي عقد بمقر القطاع ببلدية اوباري اهم الاحتياجات ووضع البنية الاساسية للمؤسسات التعليمية والخطط والبرامج التي تمكن من سير العمل بهذه المؤسسات وما توصلت إليه طرق التعليم الحديث واحتياجات الطلاب بالمؤسسات التعليمية وايجاد برامج هادفة تمكن الطلاب من تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تحصيلهم العلمى فى مختلف التخصصات العلمية.