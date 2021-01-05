أمن الكفرة: العثور على القاضي مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية

أعلنت مديرية أمن الكفرة، الثلاثاء، العثور على المستشار بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي وأسرته بعد فقدان الاتصال به منذ 25 ديسمبر الماضي، عقب خروجه من مسقط رأسه في الكفرة متجها إلى مقر عمله في جالو.

وأكدت المديرية أن «كتيبة سبل السلام- بعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة- عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية بعد أن ضل طريقه بسبب سلكه لدرب صحراوي»، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأوضحت المديرية أن لندي وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة.

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