العزيزية.. مكتب الزراعة يُكرّم الموظفين المتقاعدين ‎

شهد المجمع الإداري في مدينة العزيزية حفل تكريم لعدد من الموظفين المتقاعدين، برعاية وتنظيم مكتب الزراعة والثروة الحيوانية على مستوى بلدية العزيزية، بحضور مدير المكتب وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ومدير مكتب الصحة الحيوانية الجفارة ومخاتير المحلات.

من مفردات الاحتفالية، كلمة لمدير مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية العزيزية هنّأ فيها المُكرمين، مثمناً مجهوداتهم طيلة فترة عملهم في مجال الزراعة، تلتها كلمات أخرى بالمناسبة.

كما أثنى مكتب الزراعة والثروة الحيوانية على هذه المبادرة التي تعد حافزا لكل العاملين من أجل عطاء أكثر لتقديم أفضل الخدمات، فيما شهد اختتام الحفل توزيع شهادات التقدير على المُكرمين.

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