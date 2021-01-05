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العزيزية.. مكتب الزراعة يُكرّم الموظفين المتقاعدين ‎

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد المجمع الإداري في مدينة العزيزية حفل تكريم لعدد من الموظفين المتقاعدين، برعاية وتنظيم مكتب الزراعة والثروة الحيوانية على مستوى بلدية العزيزية، بحضور مدير المكتب وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ومدير مكتب الصحة الحيوانية الجفارة ومخاتير المحلات.

من مفردات الاحتفالية، كلمة لمدير مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية العزيزية هنّأ فيها المُكرمين، مثمناً مجهوداتهم طيلة فترة عملهم في مجال الزراعة، تلتها كلمات أخرى بالمناسبة.

كما أثنى مكتب الزراعة والثروة الحيوانية على هذه المبادرة التي تعد حافزا لكل العاملين من أجل عطاء أكثر لتقديم أفضل الخدمات، فيما شهد اختتام الحفل توزيع شهادات التقدير على المُكرمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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