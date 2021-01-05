ليبيا تُرحّل صومالية وأطفالها من “عائلات داعش”

أعلن جهاز الشرطة القضائية، اليوم الثلاثاء، ترحيل نزيلة تحمل الجنسية الصومالية عبر مطار معيتيقة صحبة أطفالها، موضحا أن السيدة كانت من ضمن تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مدينة سرت قبل أن يتم القضاء عليه من قبل قوات البنيان المرصوص عام 2017.

وأوضح الجهاز في بيان، أن ترحيل السيدة وأطفالها تم من مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل “النساء”، بإشراف اللجنة المشكلة بشأن الترحيل بناء على قرار وزير العدل في حكومة الوفاق.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الترحيل تمت بحضور نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية والقنصل الصومالي المعتمد لدى ليبيا، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل “النساء”، ومكتب شؤون المرأة بالجهاز، وعضو لجنة الترحيل من جهاز الشرطة القضائية، وعضو الهلال الأحمر فرع طرابلس.

ولفت إلى أن عملية نقل الأسرة إلى مطار معيتيقة الدولي تمت تحت حماية وتأمين إدارة العمليات والأمن القضائي.

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