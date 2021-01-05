عاجل// ” سرية الحريقة” تُوقف تصدير النفط من ميناء الحريقة وتمنع دخول ناقلة احتجاجا على تأخر المرتبات منذ أكثر من سنة

أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، بأن سرية الحريقة التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، قامت بوقف تصدير النفط من ميناء الحريقة ومنعت ناقلة من دخول الميناء، احتجاجا على توقف مرتباتهم منذ أكثر من سنة .

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