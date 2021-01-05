ضل طريقه داخل الأراضي المصرية.. “أمن الكفرة”: العثور على مستشار محكمة جالو “مصطفى لندي”

أعلنت مديرية أمن الكفرة، عثورها على المستشار بمحكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى لندي وأسرته، وذلك بعد فقدان الاتصال به منذ 25 ديسمبر 2020 ميلادي، عقب خروجه من مسقط رأسه في الكفرة متجها إلى مقر عمله في جالو.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت المديرية أن كتيبة سبل السلام بعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية بعد أن ظل طريقه بسبب سلكه لدرب صحراوي.

وأوضحت المديرية خلال المنشور أن الأستاذ لندي وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة.

جدير بالذكر أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، كانت قد أعلنت في أواخر شهر ديسمبر الماضي فقدان الاتصال بمصطفى لندي قاضى محكمة جالو الجزئية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، إنها تلقت خبر اختفاء القاضي بمحكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى عيسى لندي، حيث تواصلت الجمعية القضائية مع عدد من زملائه فتضاربت في البداية الأخبار عن مدى صحة الواقعة ومنهم من ذكر بأنه لايزال موجودا وحصل عطل لمركبته فقط .

وتابعت، بعد استمرار التواصل للتأكد من يقين الخبر بلغ الجمعية القضائية قبل قليل هذا البيان من زملائه بمحكمة جالو وأوجلة واجخرة وجاء نصه :” بيان أعضاء الهيئات القضائية بجالو أوجلة اجخرة بشأن واقعة فقدان الاتصال بالقاضي الأستاذ مصطفى عيسى لندي ، حيث تابع الأعضاء بحزن وقلق واقعة فقدان الاتصال بزميلهم الذي غادر مدينة الكفرة فجر يوم الجمعة 2020.12.25 قاصدا مقر عمله وإقامته بمدينة جالو رفقة أسرته إلا أنه لم يصل بعد إلى وجهته المقصودة حيث فقد الاتصال به وهواتفه مقفلة حتى هذا التوقيت ، ولم تتوفر أية معلومات عنه ، وندعو أهل الخير والنخوة ببذل الجهود الحثيثة في البحث عنه ليعود وأسرته إلى بيته بأمن وسلام “.