وزير العمل: ندعم مركز تدريب أبناء مصراته وتاورغاء

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين اليوم الثلاثاء برئيس وأعضاء لجنة تنفيذ بنوذ اتفاق مصراته تاورغاء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن الأمين أكد دعم اللجنة في أعمال المصالحة، مشددا على دعم مركز السلام للتدريب المهني للباحثين عن العمل بمدينتي مصراته وتاورغاء.

واتفق المجتمعون عن انطلاق البرامج التدريبية في الأول من فبراير بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للمرأة والشباب ومنظمة القيادات الليبية الشابة والمؤسسة الليبية للتعاون الدولي ولجنة الحوار ومكتب العمل والتأهيل بمدينتي مصراتة وتاورغاء.

وضم الاجتماع عن لجنة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة رئيس اللجنة والأعضاء يوسف وآسيا الشويهدي وعلى عامر وعبدالعظيم عامر والنشاط المدني أحمد الأربد، وعن الوزارة حضر مدير إدارة التدريب والتكوين المهني رمزي كشاد ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار والعضو الإداري بمكتب الوزير مروى عريبي.