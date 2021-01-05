مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق الازمة

بدء وفد من خبراء مركز الحوار الإنساني بجنيف زيارة إلى الجزائر بحثا عن تنسيق الرؤى حول ليبيا، مرجعا أحد عوامل استمرار الأزمة إلى «التدخلات الخارجية الواسعة جدا» حيث تتدخل أحيانا دول بدعوى المساعدة وهي في الحقيقة تعمق الصراع.

واعتبر المستشار الخاص، بشمال أفريقيا وغرب أسيا بمركز الحوار الإنساني بجنيف، أمية الصديق، للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على تطورات مسار الحوار الجاري في ليبيا «خارطة الطريق صحيحة لكن المشكلة في التنفيذ»، مشددا على الدور الأساسي لدول الجوار في حلحلة الأزمة.

وأشار المسؤول إلى أن «مركز الحوار الإنساني نشط جدا في كل الوساطات المتعلقة بمحاولة إعادة ترميم الدولة الليبية، ورأب صدع الانقسام منذ 10 سنوات»، معتبرا أن نشاطه يتمحور في الأساس في مساعدة الفاعلين الرسميين في الأمم المتحدة لتسوية الأزمة.

وأضاف في سياق متصل، أن «هناك بلدان ومنها الجزائر، لا طموحات، ولا أطماع لها غير الاستقرار»، ما يستوجب- حسبه- «التشاور مع هذا الصنف من البلدان لمساعدة الليبيين»، مشيرا الى أن «تحليل المركز قريب جدا من المقاربة الجزائرية، وهو ما دفع المركز للتشاور معها».

بدوره أوضح رئيس مركز الحوار الإنساني، ديفيد هارلاند، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد من الخبراء للجزائر أنه بات من الحتمي التنسيق مع السلطات الجزائرية وتوحيد الرؤى من أجل عودة الأمن في ليبيا.

ومركز الحوار الإنساني وهو منظمة غير حكومية مستقلة، تأسست عام 1999، ومقره مدينة جنيف بسويسرا، أشرف على عقد عدة اجتماعات لحل الأزمة ويعتبر داعما للوساطة في أرجاء ليبيا مع مجالس الحكماء، في كل ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، وهو يقوم بدور الوسيط بين الأطراف المُتنازعة، وتقديم وتبادل الخِبرات مع الخبراء الدوليين المختصّين العاملين مع المركز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا