الداخلية الليبية تؤكد العثور على المستشار مصطفى لندي وأسرته داخل الأراضي المصرية

بنغازي 05 يناير 2021 (وال)- أكدت وزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء، العثور على القاضي بمحكمة جالو الجزئية المستشار مصطفى لندي وأسرته، بعد فقدان الاتصال به منذ 25 ديسمبر 2020، عقب خروجه من منطقته الكفرة متجهًا إلى مقر عمله في بلدية جالو.

وذكر مكتب الإعلام الأمني بالوزارة – في بيان – أن مديرية أمن الكفرة أكدت أن كتيبة سبل السلام بعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة، عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية بعد أن ظل طريقه بسبب سلكه لدرب صحراوي، موضحة أن المستشار مصطفى وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة. (وال- بنغازي) ر ت

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