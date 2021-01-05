الأناضول : باشاغا قدم نفسه لـ باريس و القاهرة كبديل لـ حفتر

كشفت وكالة “الأناضول” التركية، عن مساعي وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، لتقديم نفسه للمجتمع الدولي على انه رجل المرحلة القادمة.

و أوضحت “الأناضول” في تقرير لها أن زيارة باشاغا إلى باريس في نوفمبر الماضي، كانت لـ سحب فرنسا من المحور الداعم لحفتر، مشيرة إلى أن باشاغا التقى خلال زيارته بثلاث وزراء فرنسيين “أقوياء”، هم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، “ الداعم الأكبر لـ حفتر في الحكومة الفرنسية على حد وصف الأناضول، ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي .

و أضاف تقرير الأناضول أن باشاغا زار القاهرة لنفس الأسباب السابقة ، مشيرا إلى أن باشاغا قد التقى الأسبوع الماضي مع الوفد المصري رفيع المستوى الذي زار طرابلس، وبحث معه سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار، ومخرجات لجنة 5+5؛ من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24