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الأناضول : باشاغا قدم نفسه لـ باريس و القاهرة كبديل لـ حفتر

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت وكالة “الأناضول” التركية، عن مساعي وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، لتقديم نفسه للمجتمع الدولي على انه رجل المرحلة القادمة.

و أوضحت “الأناضول” في تقرير لها أن زيارة باشاغا إلى باريس في نوفمبر الماضي، كانت لـ سحب فرنسا من المحور الداعم لحفتر، مشيرة إلى أن باشاغا التقى خلال زيارته بثلاث وزراء فرنسيين “أقوياء”، هم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، “ الداعم الأكبر لـ حفتر في الحكومة الفرنسية على حد وصف الأناضول، ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي .

و أضاف تقرير الأناضول أن باشاغا زار القاهرة لنفس الأسباب السابقة ، مشيرا إلى أن باشاغا قد التقى الأسبوع الماضي مع الوفد المصري رفيع المستوى الذي زار طرابلس، وبحث معه سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار، ومخرجات لجنة 5+5؛ من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي.

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قناة ليبيا 24

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  • تللقى أي مطعم أو محل فيه أي تلفون مفتوح أو جهاز مفتوح فيه عرب لأجئين وإلا برص حمر فقرقارش صكره عليهم .

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  • م ـ عبد الخالق ـ الله معاك ـ بالجانبي ـ تحفرها حفر ـ قرقارش لأخر صبة تحت الأرض

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  • قمة التخلف العقلى من موقع خرفانى لان من قابل حفتر رئيس المخابرات المصرية بينما من قابل باشااغا وكيل المخابرات المصرية فكيف يكون بديل يامخلل بذيل مثل الكلب فالمشير خليفة حفتر يسيطر عسكريا على معظم اراضى ليبيا وباشاغا يتناحر مع عدة مليشيات للسيطرة على طرابلس !!!
    وبعد خازوق اتفاق العلا وقريبا خازوق امريكى من بايدن لاردوغان سيصبح الاخوان فى خبر كان بعد عزلة تركيا حتى عن قطر التى لم تعد فى حاجة لابتزاز اردوغان ولا لقواته فى قطر التى بتخذها مسمار جحا لنهب اموال قطر لدعم الليرة الحقيرة فهل نرى اموال قطر تتجه لدعم الاعمار بدلا من الدمار فى ليببا

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