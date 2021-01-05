السيد رئيس مجلس الوزراء يطلّع على سيّر عمل وزارة الخارجية  وآخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية

بنغازي 05 يناير 2021 (وال)- اطلع السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، على سيّر عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع الوزير الدكتور عبد الهادي الحويج.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات عمل الوزارة، والتقرير السنوي لعملها خلال العام 2020 ميلادي، وأطلع معالي وزير الخارجية السيد الرئيس على مشروع خطة الوزارة للعام 2021 ميلادي لاعتمادها والعمل بها، كما وضع الوزير السيد الرئيس في صورة الاجتماع المزمع عقده يوم 12 يناير 2021، والذي يضم كافة الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الندوة الوطنية حول الأزمة الليبية “أي مقاربات وأية حلول؟، كما اطلع الوزير سيد الرئيس على سيّر عمل معهد الدراسات الدبلوماسية بالشكل العلمي والسياسي الصحيح.

في سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية، والاتصالات التي أجراها الوزير مع نظيره الجزائري، وكذلك مع نائب وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأكد معالي الوزير للسيد الرئيس؛ أنه تم خلال الاتصالات التأكيد على حرص هذه الدول على وحدة ليبيا واستقلال قرارها وأهمية حل الأزمة الليبية. (وال- بنغازي) ر ت

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