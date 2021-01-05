المسماري: الأمم المتحدة ستنشر مدنيين وعسكريين متقاعدين لمراقبة وقف النار في ليبيا

أعلن الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا وليس قوات دولية، مضيفا أن عناصر مراقبة وقف إطلاق النار ستكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وقال المسماري في تصريحات صحفية، إن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية.

وأضاف المسماري أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي، مؤكدا أن بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية يهدد مستقبل التوافق في ليبيا، مبينا أن إخراج الأمم المتحدة للقوات الأجنبية والمرتزقة سيكون خطوة مهمة باتجاه السلام.

وطالب المسماري الأمم المتحدة بكشف الجهات المعرقلة للحل السياسي في ليبيا، مشددا أن الخطاب التركي المستفز أصبح يهدد مسارات الحل السياسي.

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