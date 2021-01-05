وصول 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى مستشفي الشهيد أمحمد المقريف في أجدابيا

أعلن مستشفي الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا عن وصول 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى وحدة التحكم بالغاز الطبي.

وبحسب على ما أعلنه مفوض عام شركة «الواحات» لإنتاج وتعبئة الغازات الطبية علي مختار حنطيش، على الصفحة الرسمية للمستشفى بموقع “فيسبوك”، أوضح “حنطيش” أنه بعد تجهيز الكمية المستلمة وتثبيتها في وحدة التحكم بالغاز الطبي سيتم مد الأقسام الطبية بالمستشفى بالكميات المطلوبة.

جدير بالذكر أن اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في أجدابيا، أعلنت عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالة شفاء وحالة وفاة.

وبحسب منشور اللجنة الطبية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، ذكر أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع أجدابيا، أجرى تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ21 عينة، حيث تبين سلبية 19 عينة، وإيجابية عينتين.

جدير بالذكر أنه بهذا المنشور ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في أجدابيا إلى 550 حالة، بينها 60 نشطة، و415 شفاء، فيما توفي 69 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.